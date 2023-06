Stand: 27.06.2023 15:51 Uhr Pferd auf Koppel bei Roringen erschossen

Auf einer Koppel nahe Roringen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte ein Pferd erschossen. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Samstag, 17. Juni, oder am Sonntag, 18. Juni. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 16 Jahre alte Wallach am Hals getroffen und ist daraufhin verblutet. Die Besitzerin hatte das verendete Tier gefunden und die Polizei informiert. Bei einer Untersuchung des toten Pferdes wurden Geschossfragmente sichergestellt. Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet insbesondere Anwohner, die am 17. oder 18. Juni oder auch zu anderen Zeiten im Bereich der Koppel in der Verlängerung des Venusrings verdächtige Personen beobachtet oder Schussgeräusche gehört haben, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 2115 zu melden.

