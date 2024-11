Personal fehlt: Bahnstrecke Hameln-Elze wohl bis Januar gesperrt Stand: 26.11.2024 11:30 Uhr Die Bahnstrecke Hameln-Elze sollte eigentlich in diesem Monat freigegeben werden. Nun bleibt sie aber laut Deutscher Bahn "bis spätestens Januar" gesperrt.

Grund dafür ist, dass das elektronische Stellwerk in Kreiensen (Landkreis Northeim) nicht in Betrieb gehen kann. "Personal in Schlüsselfunktionen" sei krank, hieß es am Montag von der Bahn. Deshalb könne die Prüfung der modernisierten Anlage nicht wie geplant abgeschlossen werden. Das bringt für mehrere Verbindungen voraussichtlich bis Weihnachten Einschränkungen mit sich.

Diese Verbindungen sind betroffen:

RE2: Zwischen Hannover und Göttingen ist teilweise Ersatzverkehr unterwegs

RB77: Zwischen Hameln und Elze (Landkreis Hildesheim) gilt ein Ersatzfahrplan

S4: Zwischen Hildesheim und Bennemühlen (Region Hannover) gibt es Einschränkungen

Bahnstrecke Hameln-Elze seit einem Jahr gesperrt

Die Bahnstrecke Hameln-Elze ist schon seit mehr als einem Jahr gesperrt. Zunächst war eine beschädigte Eisenbahnbrücke der Grund dafür, dann die Modernisierungsarbeiten am Stellwerk Kreiensen, das die Strecke steuern soll. Nicht betroffen von den Behinderungen ist die Schnellfahrstrecke Hannover-Göttingen, die von anderen Stellwerken gesteuert wird.

Weitere Informationen Zu wenig Personal: Bahnstrecke Hameln-Elze bleibt weiter gesperrt Statt im April sollen erst im November wieder Züge fahren. Grund ist Verzug bei der Modernisierung des Stellwerks in Kreiensen. (22.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr