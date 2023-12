Stand: 06.12.2023 08:04 Uhr Pelikan wird an Unternehmen aus Frankreich verkauft

Der Schreibwarenhersteller Pelikan mit seinem Werk in Peine-Vöhrum darf vom französischen Unternehmen Hamelin übernommen werden. Der Verkauf ist jetzt vom Bundeskartellamt genehmigt worden. Eine erhebliche Behinderung des Wettbewerbs sei nicht zu erwarten. Hamelin produziert und vertreibt Papier-, Büro- und Schreibwaren. In Peine produziert Pelikan unter anderem Füllfederhalter und Farbkästen für den Schulbedarf. Seit 1996 gehörte Pelikan einem Unternehmer aus Malaysia. Man sei froh, dass es weitergehe, sagte Walter Dettmer aus dem Pelikan-Betriebsrat in Peine dem NDR in Niedersachsen. Der bisherige Eigner habe Vereinbarungen für Investitionen nicht eingehalten. Die 230 Beschäftigten im Peiner Werk seien aber verunsichert, weil der neue Eigentümer noch nicht über seine Zukunftspläne informiert habe, so der Betriebsrat.

