Stand: 17.11.2021 08:25 Uhr Peiner Arzt richtet eigenes "Impfzentrum" ein

Ein Arzt aus Peine bietet ab heute Impfungen gegen das Corona-Virus in einem eigens eingerichteten "Mini-Impfzentrum" an. Solange der Vorrat reiche, könnten sich Impfwillige ab 14 Uhr in der Ladenzeile in der Eichendorffstraße impfen lassen, sagte der Mediziner dem NDR in Niedersachsen. Heute seien rund 360 Impfdosen vorhanden. Der Peiner Arzt will sein "Mini-Impfzentrum" zunächst einen Tag pro Woche öffnen, bei Bedarf aber auch öfter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.11.2021 | 08:30 Uhr