Peiner Arzt richtet Mini-Impfzentrum ein - Buchung nur online Stand: 17.11.2021 19:06 Uhr Ein Arzt aus Peine bietet seit Mittwoch Corona-Impfungen in einem eigens eingerichteten Mini-Impfzentrum an. In einem leer stehenden ehemaligen Getränkemarkt hat er mehrere Kabinen eingerichtet.

Dort will Lars Peters zunächst jeden Mittwoch Auffrischungsimpfungen anbieten. Solange der Vorrat reiche, könnten sich Impfwillige ab 14 Uhr in der Ladenzeile in der Eichendorffstraße impfen lassen, sagte der Mediziner dem NDR in Niedersachsen. Denn er ist skeptisch, dass die Hausärztinnen und Hausärzte und die mobilen Impfteams allein die Booster-Spritzen schaffen können, seit die großen Impfzentren geschlossen sind.

Riesige Nachfrage - Arzt erwägt erweitertes Angebot

Die Termine für das private Impfzentrum in Peine werden ausschließlich über das Internet vergeben. 360 "Boosterungen" könnten pro Nachmittag an den Mann oder die Frau gebracht werden, sagt Peters. "Die Nachfrage ist riesig", so der Mediziner. Deshalb überlegt er bereits jetzt, auch am Freitagnachmittag zu boostern.

Landkreis Peine will Impfangebot ausbauen

Der Landkreis zieht nach: in Kürze sollen auch im ehemaligen Impfzentrum in Peine und im Peiner Klinikum Corona-Impfstützpunkte eingerichtet werden. In der kommenden Woche soll der Betrieb aufgenommen werden.

