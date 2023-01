Peine und Salzgitter: Warnstreiks in Kitas und bei Müllabfuhr Stand: 25.01.2023 11:28 Uhr Ver.di ruft für Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen sind in Peine und Salzgitter unter anderem Kitas und Müllabfuhr. Die Forderung für 2,3 Millionen Beschäftigte: 10,5 Prozent mehr Gehalt.

Anlass für die Warnstreiks ist das ergebnislos vertagte Treffen in den Tarifverhandlungen von Gewerkschaften und den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst am Dienstag, teilte ver.di mit. "Wenn es uns auch nicht überrascht, so ist der Ausgang der ersten Verhandlungsrunde dennoch enttäuschend für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und Dienststellen", sagte Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer im ver.di-Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen.

VIDEO: Nordweite Warnstreiks bei der Deutschen Post (21.01.2023) (1 Min)

Ver.di: Auch Jobcenter und Energieversorger von Warnstreiks betroffen

Die Beschäftigten hätten im vergangenen Jahr 4,7 Prozent Reallohnverlust hinnehmen müssen, sagte Wertmüller weiter. Und auch in diesem Jahr bleibe die Belastung durch die Inflation hoch. Um den Druck auf die Verhandlungspartner der kommunalen Arbeitgeberverbände zu erhöhen, sollen Beschäftigte in Peine und Salzgitter am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Betroffen seien unter anderem die Verwaltungen, kommunale Kitas, Jobcenter, Müllabfuhr, Energieversorger und Bauhöfe. In Peine ist dazu um 10.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz geplant, in Salzgitter um 11 Uhr vor dem Rathaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik