Stand: 21.11.2024 11:19 Uhr Peine: Zwei Männer nach Überfall auf Spielothek festgenommen

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in der Innenstadt von Peine hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die mutmaßlichen Täter bereits am Dienstagabend eine Spielhalle überfallen. Einer der Männer hatte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, heißt es. Zusammen mit einem Komplizen und der Beute flüchtete er dann mit einem Motorroller. Eine Polizeistreife konnte die Männer stoppen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden unter anderem eine Schreckschusswaffe und Teile der Beute sichergestellt, so die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurden die Verdächtigen im Alter von 51 und 33 Jahren einem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle erließ. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

