Stand: 12.10.2021 08:09 Uhr Peine: Unbekannte überfallen Lieferwagenfahrer

Die Polizei in Peine sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf einen Lieferwagen. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer am Montagvormittag an der Bundesstraße 65 zwischen Peine und Dungelbeck für eine Pause an einem Feldweg geparkt, als er von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Weitere Täter räumten in der Zwischenzeit den Lieferwagen aus und packten die Ladung - Tabak und Zigaretten - in einen anderen Transporter. Da das Opfer die ganze Zeit gezwungen wurde, sich an das Fahrzeug zu lehnen, konnten die Täter kaum beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05171) 99 90 entgegen.

