Stand: 28.12.2022 14:01 Uhr Peine: Tierheim-Mitarbeiterin findet Karton mit Hundewelpen

Einen Karton mit acht Hundewelpen hat eine Mitarbeiterin des Tierheims Peine am zweiten Weihnachtstag vor ihrer eigenen Haustür entdeckt. Die Tierschützer vermuten, dass die Person, die die Tiere ausgesetzt hat, aus der Umgebung kommt - schließlich musste sie wissen, dass die Frau im Tierheim arbeitet. Bei den Hunden handelt es sich laut Tierheim um Staffordshire-Mischlinge, die etwa sieben bis acht Wochen alt sind. Sie wurden nun auf Pflegestellen untergebracht und sollen ab dem 13.Januar vermittelt werden. Interessenten bittet das Tierheim, eine Selbstauskunft auf der Homepage des Tierheims auszufüllen. Bereits einen Tag vor dem Welpenfund waren direkt am Peiner Tierheim fünf Katzen in einem Karton ausgesetzt worden.

