Peine: Senioren unterstützen IGS beim Schnelltest-Packen

Senioren der Generationenhilfe in Abbensen (Landkreis Peine) unterstützen die IGS Peine beim Zusammenstellen und Packen der Corona-Schnelltests für die Schüler. Die verpflichtenden Schnelltests werden vom Land Niedersachsen kostenlos über die Schulen zur Verfügung gestellt. Das Land verschickt die Tests allerdings in Großpackungen. Schulen wie die IGS in Peine müssen die Schnelltest-Sets eigenhändig zusammenstellen - das heißt Tüten packen mit den Einzelteilen wie zum Beispiel Anleitung, Teststäbchen, Röhrchen, Lösung und Teststreifen. Eine logistische Mammutaufgabe, darum haben die Senioren Unterstützung zugesagt. Kartons mit Schnelltestrohware werden nun von der Schule abgeholt und in bei den Senioren zuhause eingetütet.

