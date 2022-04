Peine: Sally Perels Grundschule trägt künftig seinen Namen Stand: 22.04.2022 07:33 Uhr Die Grundschule in Peine, in der Sally Perel Lesen und Schreiben gelernt hat, wird heute nach ihm benannt.

Der 97-jährige Sally Perel ist in Peine geboren und hat als Jugendlicher den Holocaust in Braunschweig überlebt - unter falscher Identität. Bekannt geworden ist er mit seinem Buch "Hitlerjunge Salomon". Seit Jahrzehnten trifft Perel Schülerinnen und Schüler und setzt sich für Frieden und Toleranz ein. Beim Festakt am heutigen Freitag werden etwa 230 Schülerinnen und Schüler aus 21 Nationen singen. Auch eine Stele mit dem neuen Schulnamen soll enthüllt werden.

Perel nimmt aus gesundheitlichen Gründen nicht teil

Perel selbst kann aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Peine kommen. Seine Botschaft wird als Aufzeichnung Teil des Festakts werden und künftig an der historischen Eingangstür der Schule hängen: "Ihr seid nicht verantwortlich. Aber ihr seid verantwortlich dafür, dass es nie wieder passiert."

