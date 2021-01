Stand: 18.01.2021 10:07 Uhr Peine: Polizei stoppt Radfahrer mit 3,35 Promille

Die Polizei hat am Wochenende in Peine einen schwer betrunkenen Mann auf einem Fahrrad gestoppt. Der 38 Jahre alte Fahrradfahrer war Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle fiel den Fahndern starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab 3,35 Promille. Die Polizei Peine leitete ein Strafverfahren ein.

