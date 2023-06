Peine: Mann mit Armbrust und Machete attackiert Passanten Stand: 17.06.2023 15:14 Uhr Im Bahnhof von Peine ist es am Samstag zu einem Angriff auf Passanten gekommen. Laut Polizei schoss ein offenbar 29-jähriger Mann mit einer Armbrust auf Menschen, ein Mann wurde dabei verletzt.

Der Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen unter psychischen Vorerkrankungen leiden soll, wurde festgenommen. Die Attacke habe sich gegen 12.45 Uhr zugetragen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Der Angreifer sei zudem mit einer Machete bewaffnet gewesen. Polizei und Bundespolizei zogen nach eigenen Angaben umgehend Kräfte zusammen. "Wir konnten schnell reagieren", so der Sprecher. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sollen nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich sein. Der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2023 | 15:00 Uhr