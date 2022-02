Stand: 13.02.2022 13:27 Uhr Peine: Fußgängerin übersehen - 25-Jährige schwer verletzt

Eine 25 Jahre alte Fußgängerin hat bei einem Verkehrsunfall in Peine schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei am Sonnabend gegen 19 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto nach links in eine Straße abgebogen. Dabei übersah er offensichtlich die junge Frau und erfasste sie mit seinem Auto.

