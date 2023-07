Stand: 19.07.2023 19:39 Uhr Peine: Arbeitsunfall mit 20 Personen in Maschinenfabrik

In einer Maschinenfabrik in Peine sind 20 Mitarbeitende erkrankt, weil bei Fräsarbeiten Gase freigesetzt worden sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden aufgrund von Lacken und anderen chemischen Stoffen im Boden der Fabrik am Dienstag und Mittwoch bei Fräsarbeiten Gase freigesetzt. Bereits am Dienstag hatten Mitarbeitende den Angaben zufolge über Übelkeit geklagt, die jedoch noch nicht in einen Zusammenhang mit den Fräsarbeiten gebracht wurden. Als am Mittwochmorgen die Fräsarbeiten wieder aufgenommen wurden, meldeten sich laut Polizei unmittelbar weitere Mitarbeitende und klagten über Krankheitssymptome. Eine Person musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Für Personen außerhalb des Werkes habe laut Polizei keine Gesundheitsgefahr bestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

