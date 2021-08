Stand: 03.08.2021 09:50 Uhr Peine: 82-Jährige und gehörloser Sohn überfallen

Zwei Unbekannte haben in Peine eine 82-jährige Frau und ihren 63 Jahre alten Sohn in ihrem Haus überfallen. Laut Polizei klingelten die zwei maskierten Männer an der Haustür. Als die 82-Jährige öffnete, drängten sie sie mit gezücktem Messer ins Haus. Im Obergeschoss bedrohten sie den gehörlosen Sohn mit einer Pistole und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter flüchteten mit etwas Bargeld und einem kleinen Tresor. Die Überfallenen erlitten Schocks und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2021 | 09:30 Uhr