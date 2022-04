Stand: 03.04.2022 15:01 Uhr Pause an der Raststätte - und nebenbei eine Corona-Impfung

Im Landkreis Göttingen hat ein Team zum Beginn der Osterferien an der Raststätte Lutterberg Corona-Impfungen verabreicht. Mit der Aktion an der A7 wollte die Stadt Göttingen nach eigenen Angaben in erster Linie Urlaubsreisende und Fernfahrende, aber auch alle anderen Interessierten erreichen. Ein mobiles Impfteam der Johanniter baute seine Station an den Tischen eines Restaurants auf und verimpfte vier Stunden lang die Corona-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Novavax. Möglich waren sowohl die Erstimpfung als auch alle weiteren Impfungen.

