Paul-Lincke-Ring für Annett Louisan: Verleihung fällt aus Stand: 25.08.2023 10:59 Uhr Die für heute geplante Verleihung des Paul-Lincke-Rings der Stadt Goslar an die Pop- und Chansonsängerin Annett Louisan fällt kurzfristig aus. Die Sängerin sei krank, bestätigte eine Stadtsprecherin.

Louisan sei an Corona erkrankt, sagte Daniela Siegel, Sprecherin der Stadt Goslar am Freitagmorgen. Die Sängerin wolle die Veranstaltung, die für heute Mittag geplant war, bald nachholen, hieß es weiter. Zur Wahl der Preisträgerin hatte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) zuvor gesagt, dass Louisan eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen sei, die mit ihrer Stimme und den poetischen Songtexten verzaubere. Laut Jury bereichert die 46 Jahre alte Sängerin die deutsche Musikszene seit fast 20 Jahren mit ihrem fantasievollen musikalischen Repertoire.

Louisan hat zehn Alben veröffentlicht

Bekannt wurde Louisan 2004 mit ihrem ersten Album "Bohème" und der Single-Auskopplung "Das Spiel". Neun Studioalben folgten dem ersten, das jüngste Album aus diesem Jahr trägt den Titel "Baby Blue".

Ring der Stadt Goslar wird seit 1955 verliehen

Der Paul-Lincke-Ring wird bereits seit 1955 verliehen, mittlerweile jedes Jahr. Benannt ist er nach dem Komponisten Paul Lincke, der zwar aus Berlin stammte, 1946 aber auf dem Friedhof in Hahnenklee in Goslar seine letzte Ruhestätte fand. Der nicht mit einem Geldpreis dotierte Ring geht an Künstlerinnen und Künstler, die sich besondere Verdienste um die deutsche Unterhaltungsmusik erworben haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Udo Jürgens, Udo Lindenberg und Peter Maffay.

VIDEO: Annett Louisan: Tourauftakt mit neuem Album (03.03.2023) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop