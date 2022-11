Stand: 16.11.2022 13:07 Uhr Pastor beerdigt am Ewigkeitssonntag alte Bibeln in Göttingen

Zum ersten Mal werden an diesem Sonntag in Göttingen alte oder nicht mehr benötigte Bibeln begraben. Dazu aufgerufen hat der Ruhestandspastor Harald Storz. Im Magazin des Kirchengemeindeverbandes Göttingen-Innenstadt kündigte er die Aktion bereits im September an. Sie soll am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche St. Albani stattfinden. Ab 11.30 Uhr sollen dann auf dem Kirchhof "mit Lied und Gebet" alte Bibeln beerdigt werden. Wie viele Bibeln am Ewigkeitssonntag begraben werden, weiß Storz noch nicht. Bislang habe es lediglich eine Rückmeldung gegeben. Auch der Ruhestandspastor selbst will eine Bibel begraben, deren Schrift für ihn inzwischen zu klein geworden sei. Mit der Aktion greifen die Initiatoren eigenen Angaben zufolge eine jüdische Tradition auf, nach der unbrauchbar gewordene Toraschriftrollen in Gräbern beigesetzt werden.

