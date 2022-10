Stand: 26.10.2022 17:21 Uhr Parksystem für E-Scooter in Braunschweig ist gestartet

Wer in Braunschweig seinen Roller nicht auf extra gekennzeichnete Parkflächen abstellt, zahlt ab sofort weiter. In der Innenstadt sind 27 dieser Parkzonen eingerichtet worden. Die Standorte sind für jeweils zehn bis 30 E-Scooter ausgelegt. Wird der Scooter dort nicht abgestellt, läuft die Miet-Uhr weiter. Die Position der Roller wird per GPS erfasst. Das System hat die Stadt gemeinsam mit drei Verleihern von E-Scootern entwickelt und seit Ende September erprobt. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) lobt das Konzept und spricht von einem wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. In Braunschweig gibt es laut Stadt etwa 2.000 Elektro-Roller.

