Stand: 10.12.2020 09:29 Uhr Parkplätze vor Stadthalle: Bauausschuss berät über Wegfall

Im Bauausschuss der Stadt Göttingen wird am Nachmittag über den möglichen Wegfall von Parkplätzen vor der Stadthalle diskutiert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein entsprechender Antrag der rot-grünen Mehrheit im Göttinger Stadtrat sorgt für Kritik. Das sei ein Schritt gegen die Landkreis-Bevölkerung, erklärte die CDU-Kreistagsfraktion. Das Parkplatzangebot in Göttingen sei ohnehin schon knapp, der Nahverkehr im Landkreis biete keine gute Alternative. Auch Landrat Bernhard Reuter (SPD) ist dagegen und bezeichnete die Verkehrspolitik der rot-grünen Ratsfraktionen als blauäugig. SPD und Grüne im Rat erklärten hingegen, in Göttingen gebe es 20 Prozent mehr Parkplätze als in vergleichbaren Städten. Rot-Grün fordert weniger Autoverkehr in der Innenstadt und will rund 100 Parkplätze vor der Stadthalle durch einen öffentlichen Begegnungsort ersetzen.

