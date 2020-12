Stand: 09.12.2020 18:52 Uhr Paraffin-Laster: Die A7 ist wieder frei

Die Autobahn 7 Richtung Süden ist auf allen drei Fahrstreifen wieder frei, die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind abgeschlossen. Am Mittwochmorgen war nach Angaben einer Polizeisprecherin gegen 10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg ein Lastwagen auf die Seite gekippt. Der Lkw war mit ungiftigem Paraffinöl beladen, ein Teil der Flüssigkeit trat aus. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Die A7 in Richtung Kassel zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord musste gesperrt werden.

VIDEO: Unfall auf der A7: Umgestürzter Lkw verliert Paraffinöl (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.12.2020 | 13:30 Uhr