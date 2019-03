Stand: 30.03.2019 13:41 Uhr

Paläon: Angestellte in Sorge um Arbeitsplätze

Für die Politik war es lange Zeit ein Leuchtturmprojekt, für den Steuerzahlerbund ist es ein "Subventionsgrab". Inzwischen schwenken auch die Verfechter des Steinzeit-Museums Paläon in Schöningen im Landkreis Helmstedt um. Die Begeisterung von Landeswissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) über das Vorzeigeprojekt der Wulff-Regierung lässt spürbar nach. Kosten müssen massiv gesenkt werden. Laut NDR 1 Niedersachsen sollen von rund 30 Arbeitsplätzen nur fünf erhalten bleiben. Das versetzt die Angestellten in Sorge und ruft ver.di auf den Plan. Bis Ende Juni soll die Paläon GmbH aufgelöst und das Museum von da an unter der Regie des Landesamts für Denkmalpflege laufen. Dort soll ein neues Konzept zur verbesserten Vermarktung und Nutzung des Erlebnis- und Forschungsbereichs erarbeitet werden. Die Kosten: rund eine Million Euro.

Umstrukturierungspläne: Ver.di warnt vor "Kaputtschrumpfen"

Die Angestellten befürchten den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Ver.di warnt vor Spar-Aktionismus. Und der Steuerzahlerbund hält jeden investierten Euro für Verschwendung. "Wer ein lebendiges Museum will, wird es nicht durch drastische Kürzungen bekommen", sagte Frank Ahrens von der Gewerkschaft ver.di und warnte davor, dass Museum "kaputtzuschrumpfen". Eine Sprecherin des Ministeriums für Wissenschaft wies darauf hin, dass die Landesregierung nicht das Ziel verfolge, das Museum als Träger zu übernehmen. Und das Museum, das in den Jahren seit der Eröffnung 2013 mehrere Geschäftsführer-Wechsel verkraften musste, äußert sich nicht zu seiner Zukunft.

Paläon muss 300.000 Euro erwirtschaften

Geld war von Beginn an Streitpunkt von Befürwortern und Gegnern. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) hatte 2009 für den Bau des Forschungs- und Erlebniszentrums 15 Millionen Euro freigemacht. Von 2016 bis 2018 schoss die Landesregierung eine Million Euro nach. Der Bund der Steuerzahler kritisierte die Geldflüsse massiv. Nun sind weitere 500.000 Euro für die Restrukturierung fällig, um mittelfristig Kosten zu sparen. 200.000 Euro will der Landkreis Helmstedt dazugeben. "Die restlichen 300.000 Euro müssen durch Synergieeffekte aus der neuen Organisation sowie Einnahmen generiert werden", sagte die Ministeriumssprecherin in Hannover.

Schöninger Speere: 300.000 Jahre alte Jagdwaffen

In dem ehemaligen Braunkohletagebau in Schöningen waren in den 1990er-Jahren acht gut erhaltene Holzspeere gefunden worden. Alter: rund 300.000 Jahre - die ältesten erhaltenen Jagdwaffen der Welt. 2013 eröffnete das Paläon - Erlebnis- und Forschungszentrum. Pro Jahr besuchen mehr als 45.000 Menschen das Museum an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

