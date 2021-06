Stand: 17.06.2021 09:35 Uhr Otte-Kinast eröffnet Ackerbau-Zentrum im Landkreis Helmstedt

Ein neues Ackerbau-Zentrum im Landkreis Helmstedt soll die gesellschaftliche Diskussion über Landwirtschaft befördern. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will das Zentrum am frühen Nachmittag in Warberg eröffnen. Ziel ist die Wissensvermittlung zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesellschaft. Es soll das nahegelegene Praxislabor Digitaler Ackerbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ergänzen. Dort sind künftig Demonstrationsbetriebe geplant, die Innovationen im Ackerbau vor Ort testen sollen.

