Stand: 28.02.2025 14:52 Uhr Osterode: Drei Lkw-Auflieger im Wert von 180.000 Euro gestohlen

Gleich drei Lkw-Anhänger haben Diebe in einer Nacht am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz in Petershütte bei Osterode (Landkreis Göttingen) gestohlen. Rund 180.000 Euro sind die drei Auflieger wert. Einer war gebraucht, die anderen beiden nagelneu. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das sei schon sehr ungewöhnlich und der erste Fall in diesem Ausmaß, heißt es weiter. Von den drei Kippern mit Dresdener Kennzeichen, die in Petershütte bei Osterode am Harz geparkt waren, fehlt seit der Nacht zum vergangenen Samstag jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Auflieger mit mehreren Sattelzugmaschinen abtransportiert worden sind. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05522) 50 80 zu melden.

