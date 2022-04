Stand: 11.04.2022 14:39 Uhr "Osterküken" in Braunschweig: In diesem Museum piept's wohl

Im Naturhistorischen Museum Braunschweig sind die ersten "Osterküken" geschlüpft. Es handele sich um den 26. Jahrgang, teilte das Ausstellungshaus am Montag mit. Bis zum Vormittag hatten acht Küken die Eierschale durchbrochen und piepsen in einem Glaskasten. Bis zu 25 Küken könnten dieses Jahr schlüpfen, hieß es. In einer kleinen Schau können die Küken von Dienstag bis zum Sonntag nach Ostern bestaunt werden. Nach etwa dreiwöchiger Brutzeit brauche der Nachwuchs vier bis fünf Stunden, um sich mit Hilfe seines Eizahns aus der Schale herauszupicken. In diesem Jahr seien Eier der Rassen Plymouth Rock, Serama und Zwergseidenhühner erfolgreich bebrütet worden. Für die artgerechte Unterkunft der kleinen Küken nach der Ausstellung ist dem Museum zufolge gesorgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen