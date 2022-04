Stand: 04.04.2022 14:50 Uhr Osterferien: Harz als Urlaubsort gut nachgefragt

Zu Beginn der Osterferien in Niedersachsen sind die Orte im Harz mit der Buchungslage sehr zufrieden, teilte Madeline Pagenkemper, die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes in Goslar, dem NDR Niedersachsen mit. Besonders groß sei in diesem Jahr die Nachfrage nach größeren Unterkünften. Hotels etwa seien stark nachgefragt, so Pagenkemper. Für Familien seien aber trotzdem noch Ferienwohnungen frei. Kurzentschlossene oder Tagesausflügler ziehe es heute eher nicht in den Harz, sagte die Sprecherin des Verbands am Montag. Wegen des Sturms sollten Wanderer die Wälder meiden. Die Lifte und Seilbahnen seien geschlossen und auch die Sommerrodelbahnen bleiben in Sankt Andreasberg und Hahnenklee wegen des stürmischen Wetters dicht. Die Seilbahnbetreiber und Touristiker hoffen jetzt auf bessere Wetterbedingungen in den kommenden Tagen.

