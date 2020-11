Stand: 30.11.2020 08:30 Uhr Ortungsfunktion in Mobiltelefon rettet Unfallopfer das Leben

Ein 32 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Gifhorn verdankt dem Spürsinn seiner Freundin sein Leben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Mann war nach einem Unfall auf der Autobahn 2 in Brandenburg mehr als vier Stunden unbemerkt schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Weil er nicht wie verabredet in Berlin ankam, suchte seine Freundin ihn mit der Live-Standort-Funktion bei WhatsApp. So konnte sie den rettenden Polizeieinsatz auslösen. Warum der Mann von der Autobahn abkam ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

