Organ-Skandal: Million-Entschädigung für Mediziner rechtens? Stand: 05.10.2020 06:38 Uhr Am Oberlandesgericht Braunschweig beginnt heute der Berufungsprozess um Schadenersatz für einen freigesprochenen Göttinger Transplantationschirurgen. Muss das Land zahlen?

Der damalige Chef der medizinischen Abteilung an der Uniklinik verlangte nach seinem Freispruch im Organ-Skandal vor fünf Jahren Schadenersatz, weil er zuvor unschuldig elf Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte. Das Landgericht Braunschweig sprach ihm daraufhin vor einem Jahr mehr als eine Million Euro zu. Das Land Niedersachsen müsste die Summe zahlen, ging aber in Berufung, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Arzt konnte gut bezahlte Stelle nicht antreten

Geklärt werden soll nun, ob der 53 Jahre alte Arzt zu Recht vom Land mit mehr als einer Million Euro entschädigt werden muss. Das Oberlandesgericht prüft dafür die Gründe für das Urteil des Landgerichts aus dem Jahr 2019. Das hatte für den Arzt entschieden, weil er während der Zeit in Untersuchungshaft einen hohen Verdienstausfall gehabt haben soll. So habe er eine ihm zugesagte Stelle in Jordanien - mit einem Monatsgehalt von 50.000 Dollar - nicht antreten können. Der ärztliche Leiter der jordanischen Klinik hatte dies als Zeuge bestätigt, das Gericht glaubte ihm. Wegen seines Freispruchs im Transplantationsprozess müsse der Arzt für alle Vermögensschäden entschädigt werden, so das Landgericht.

Ein abschließendes Urteil soll wohl in drei bis vier Wochen verkündet werden.

