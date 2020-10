Organ-Skandal: Arzt darf auf Millionen-Entschädigung hoffen Stand: 05.10.2020 11:38 Uhr Der im Göttinger Transplantations-Skandal freigesprochene Arzt darf weiter auf eine Millionen-Entschädigung hoffen. Das Gericht hält die Berufung des Landes im Wesentlichen für unbegründet.

Das sagte die Richterin am Montag in einer vorläufigen rechtlichen Bewertung. Mit dem Berufungsprozess in Braunschweig wehrt sich das Land Niedersachsen gegen die Zahlung von mehr als einer Million Euro an den im Transplantationsskandal freigesprochen Mediziner. Vor einem Jahr hatte das Landgericht Braunschweig dem Chirurgen rund 1,2 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen.

Prozess wegen versuchten Totschlags

Ein Großteil davon bezieht sich auf verpasstes Gehalt von 50.000 Dollar pro Monat in Jordanien, wo der Arzt eigentlich eine neue Stelle antreten wollte. Der Chirurg wurde aber 2013 in U-Haft genommen. 2015 wurde er dann in einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen.

Wann wird das Urteil gefällt?

Der Organspendeskandal hatte 2012 dennoch weitreichende Folgen. An mehreren deutschen Kliniken wurden Manipulationen aufgedeckt, wodurch das Vertrauen in die Transplantationsmedizin nachhaltig erschüttert wurde. Wann ein Urteil zur Millionen-Entschädigung für den Arzt fällt, blieb am Montag zunächst offen.

