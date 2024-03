Stand: 12.03.2024 08:20 Uhr Online-Wahl der Braunschweiger Kirchenvorstände kommt gut an

Die Wahl zu den Kirchenvorständen in der evangelischen Landeskirche Braunschweig fand zum ersten Mal auch online statt. Die Gemeindemitglieder konnten dabei ihre Vorstände am Computer oder am Smartphone im Internet wählen. Mehr als 60 Prozent der Stimmen wurden online abgegeben, teilte die Landeskirche nach der Wahl mit. Insgesamt haben fast 53.000 Mitglieder abgestimmt. Die Wahlbeteiligung stieg leicht auf 20,6 Prozent. In der Kirchengemeinde Wartjenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) stimmten mit knapp 84 Prozent die meisten Mitglieder ab. Die ehren- und hauptamtlichen Vorstände werden für 6 Jahre gewählt. Sie verwalten die Finanzen, leiten die Gemeindearbeit und planen Gottesdienste.

Weitere Informationen 3 Min Wahl der Kirchenvorstände: Zeit für einen Generationswechsel? Die 21-jährige Tomke Albrecht ist eine der mehr als 10.000 ehrenamtlichen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. (10.03.2024) 3 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.03.2024 | 15:00 Uhr