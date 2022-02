Stand: 08.02.2022 16:26 Uhr Omikron-Welle lähmt Nahverkehr in Braunschweig

Die Omikron-Welle grassiert - und das merken auch die Verkehrsbetriebe in Braunschweig (BSVG). Seit Kurzem fahren deren Busse und Stadtbahnen nach einem ausgedünnten Sonderfahrplan. Denn inzwischen sind 20 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer vom Virus betroffen. Eine kurzfristige Entspannung der Lage sei derzeit nicht in Sicht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Deshalb bleibt auch der Sonderfahrplan bestehen. "Wir beobachten die Situation und prüfen, inwiefern weitere Verstärkerfahrten eingetaktet werden können", sagte Pressesprecher Felix Weitner. "Die begrenzten personellen Ressourcen sind allerdings ein Faktor, der unseren Handlungsspielraum einschränkt."

