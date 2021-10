Stand: 18.10.2021 08:01 Uhr Okertal: Kletterer stürzt sechs Meter in die Tiefe

Im Okertal im Harz ist ein Kletterer sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die Polizei meldete, dass der Mann schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie es zu dem Kletterunfall am Sonntagnachmittag kommen konnte ist noch unklar. Der Kletterer soll eigentlich gesichert gewesen sein. Zunächst hatte die "Goslarsche Zeitung" berichtet.

