Stand: 18.01.2022 14:56 Uhr Okerbrücke bekommt spezielles Anti-Vogel-Netz

Unkonventionelle Lösung: Damit die Okerbrücke in Vienenburg bei Goslar auch während der Brutzeit geschützter Vogelarten abgerissen werden kann, bekommt sie jetzt ein Netz. Laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSV) wird die Unterseite der Brücke seit Montag mit dem speziellen Schutznetz verkleidet: Es soll die Vögel davon abhalten, an ihr zu nisten. Zum Ende des Frühjahres soll das Bauwerk an der Bundesstraße 241 abgebrochen werden und Platz für einen Neubau machen. Nisten bis dahin aber beispielsweise die besonders geschützten Wasseramseln in dem Brückenbauwerk, ist das laut NLSV nicht mehr erlaubt. Die Arbeiten müssten dann bis zum Ende der Brutzeit ruhen. Ursprünglich sollte die 32 Meter lange Brücke bereits zwischen Oktober und Januar abgerissen werden, allerdings ging das Genehmigungsverfahren nicht schnell genug voran. Während der Arbeiten am Netz ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt und soll spätestens am Donnerstagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2022 | 15:00 Uhr