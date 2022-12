Stand: 12.12.2022 13:26 Uhr Ohof: 74-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

In Ohof (Landkreis Gifhorn) wurde am Sonntagabend eine 74-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt. Die Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand kollidierte sie zunächst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die 74-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe von der Feuerwehr beseitigt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.12.2022 | 14:30 Uhr