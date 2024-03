Stand: 27.03.2024 15:04 Uhr Ohne Fahrschein im Zug: Mann greift Polizist in Göttingen an

Ein Mann, der ohne Fahrschein mit dem Metronom von Hannover nach Göttingen gefahren war, hat am Dienstagabend einen Polizisten angegriffen. Ein Zugbegleiter hatte den 46-Jährigen zuvor beim Schwarzfahren erwischt. Weil sich der Mann nicht ausweisen wollte, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Die Beamten forderten den Mann in Göttingen auf, den Zug zu verlassen. Der 46-Jährige habe aggressiv reagiert und einen Polizisten geschlagen. Ein Alkoholtest zeigte mehr als drei Promille an. Die Polizei ermittelt wegen des Erschleichens von Leistungen sowie tätlichen Angfriffs und Widerstand gegenüber Beamten.

