Stand: 15.04.2021 07:37 Uhr Offenbar doch Geld für Braunschweiger Corona-Medikament

Forscher aus Braunschweig erhalten für ihr Corona-Medikament wahrscheinlich doch noch einen größeren Millionen-Betrag. Nach massiver Kritik unter anderem von Biotechnologie-Unternehmen wie Yumab und Corat Therapeutics will die Bundesregierung insgesamt 300 Millionen Euro für solche Projekte bereitstellen. Ende April sollen in der Uni-Klinik Tübingen die ersten Corona-Patienten das Präparat aus Braunschweig, das auf Antikörpern basiert, erhalten. In Tests an Tieren hat es den Angaben zufolge sehr gut angeschlagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.04.2021 | 06:30 Uhr