Stand: 17.02.2021 11:10 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei sucht Rocky Steinbach

Am Montag ist ein Straftäter nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in den Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) zurückgekehrt. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem 27 Jahre alten Rocky Steinbach ein - ohne Erfolg. Steinbach ist in Braunschweig gemeldet, soll laut Polizei Kontakte im ganzen Norden haben. Die Polizei Braunschweig bittet um Hinweise zu dem Geflüchteten unter der Telefonnummer (0531) 476-2516. Sie weist darauf hin, den Mann auf keinen Fall anzusprechen.

