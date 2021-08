Stand: 01.08.2021 19:00 Uhr Oberharzer Wasserwirtschaft ist seit elf Jahren Welterbe

Am Ottiliae-Schacht in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist am Sonntag gefeiert worden: Vor elf Jahren hatte die UNESCO das Welterbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar um die Oberharzer Wasserwirtschaft erweitert. Auf dem Programm standen Führungen und Informationen über die frühere Arbeit der Bergmänner. Zudem kam laut Ankündigung die Dampflok Typ "Fabian" von 1914 zum Einsatz.

Weitere Informationen Unbekanntes Welterbe: Oberharzer Wasserregal Seit 2010 gehört die Harzer Wasserwirtschaft zum Weltkulturerbe. Das einzigartige Wasserleitsystem lieferte dem Bergbau seit dem 16. Jahrhundert die notwendige Energie. mehr Norddeutschlands UNESCO-Welterbe entdecken Alte Hansestädte oder die Wikingersiedlung Haithabu: Zehn norddeutsche Standorte stehen offiziell auf der UNESCO-Welterbe-Liste. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2021 | 16:00 Uhr