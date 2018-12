Stand: 27.12.2018 12:47 Uhr

Oberharz startet in die Skisaison

Auf dem Wurmberg im Oberharz hat die Wintersportsaison begonnen. Die ersten Skifahrer tummelten sich seit dem frühen Donnerstagmorgen bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel auf der Piste am Hexenritt. Seit neun Uhr seien fünf Abfahrtspisten für Skifahrer geöffnet, teilte der Betreiber des Skigebiets mit. Mithilfe der Schneekanonen sei die Schneedecke innerhalb von drei Tagen auf rund einen halben Meter angewachsen. Derzeit herrschen auf Niedersachsens höchstem Berg Temperaturen knapp unter null Grad - gute Bedingungen also für Wintersport. Für die kommenden Tage und das Wochenende sind laut Deutschem Wetterdienst für den Oberharz allerdings Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt vorhergesagt. Es kann aber auch etwas schneien.

Noch längst nicht alle Lifte und Pisten geöffnet

Die Kabinenseilbahn am Wurmberg ist täglich in der Zeit von 8.45 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Saison startet am Wurmberg zunächst mit einem verringerten Pisten- und Liftangebot: Von den insgesamt sechs Liften sind laut Betreiber lediglich die Wurmbergseilbahn und der Sessellift "Hexenexpress" in Betrieb. Und auch nur 5 der 15 Pisten sind aktuell befahrbar.

Saisonstart mit etwas Verspätung

Ursprünglich war geplant, die Wintersportsaison im Harz pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen zu eröffnen. Doch das Wetter spielte nicht mit - statt Schneeflocken gab es Regen.

