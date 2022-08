Stand: 16.08.2022 16:58 Uhr "Oben ohne" in Göttingen noch länger erlaubt?

"Oben ohne" im Schwimmbad - seit 1. Mai ist das in Göttingen an Wochenenden möglich. Ursprünglich sollte die Testphase nur bis Ende August laufen. Nun könnte das Baden ohne Oberteil auch darüber hinaus möglich sein: Der Geschäftsführer der Göttinger Sport und Freizeit GmbH, Andreas Gruber, bestätigte, die Regel beibehalten zu wollen. Die Testphase sei bislang gut gelaufen, so Gruber, auch wenn nur wenige Gäste das Angebot nutzten und am Wochenende "oben ohne" badeten. Das Bündnis "Gleiche Brust für Alle" hatte die Erlaubnis auch für Wochentage gefordert. Das Angebot werde allerdings nicht ausgeweitet, sagte der Bäder-Chef. Die bisherige Lösung halte er aber für einen guten Kompromiss. Über die Verlängerung der "Oben-Ohne-Regel" entscheidet noch der Sportausschuss. Inzwischen wollen auch andere Städte "Oben ohne" in Schwimmbädern erlauben.

