O Nanobaum, O Nanobaum: Kleinster Weihnachtsbaum der Welt?

Die Technische Universität (TU) Braunschweig spricht vom "vermutlich kleinsten Weihnachtsbaum der Welt". Auf jeden Fall ist der Nanobaum ein sehr ungewöhnlicher Weihnachtsbaum. Jiushuai Xu und Professor Erwin Peiner, zwei Forscher am Institut für Halbleitertechnik der TU, haben den kleinen Weihnachtsbaum aus einer Kombination von Zinkoxid-Nanodrähten und Silizium-Nanodrähten hergestellt, heißt es in einer Mitteilung der TU. Der "Nano-Weihnachtsbaum" sei so klein, dass man ein Rasterelektronenmikroskop benötige, um ihn zu bestaunen. Nachteil: Man kann ihn mit bloßem Auge nicht sehen, der Nanobaum trägt so gut wie gar nicht zur weihnachtlichen Stimmung bei. Vorteil: Der Nanobaum nimmt wenig Platz weg. Nanometer sind ein wissenschaftliches Längenmaß. Rechnet man Nanometer in Meter um, dann wäre ein Nanometer zehn hoch minus neun Meter, also 0,000000001 Meter.

