Stand: 29.02.2024 10:41 Uhr Northeimer Senioren wollen die Mobilität auf dem Land verbessern

In Northeim soll der Nahverkehr durch ein neues Projekt ausgebaut werden. Der Seniorenrat plant das Projekt "Bürger fahren Bürger". In fast allen Ortsteilen der Stadt bestehe keine ausreichende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, so die Vorsitzende des Seniorenrates, Ilse Müller. Damit ältere Menschen zum Supermarkt, in die Arztpraxen oder zu Veranstaltungen gelangen, sollen Northeimerinnen und Northeimer mit Autos oder Kleinbussen den Stadtbusverkehr ergänzen. Wie das genau umgesetzt werden soll, wird in einem Verein geplant. Dieser müsse erst gegründet werden. Um den genauen Bedarf für so ein System herauszufinden, haben Seniorenrat und Stadt Northeim eine Umfrage gestartet. Antworten sind bis Ende Mai möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.02.2024 | 09:30 Uhr