Stand: 27.09.2021 12:11 Uhr Northeim: Spaziergänger finden tote Frau in Maisfeld

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Maisfeld in Northeim gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen war die etwa 60 Jahre alte Tote am Samstagabend von Spaziergängern in der Nähe der Kläranlage entdeckt worden. Daraufhin durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei die Umgebung, auch ein Helikopter und Spürhunde kamen dabei zum Einsatz. Aufgrund des Fundorts und weiterer Umstände sei offenkundig, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zur Todesursache machte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

