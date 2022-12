Stand: 18.12.2022 12:53 Uhr Northeim: Patient greift erst Pfleger und dann Polizisten an

Im Helios-Klinikum in Northeim hat ein Patient am Sonntagmorgen einen Pfleger und Polizeibeamte angegriffen. Der stark alkoholisierte Mann habe den Pfleger zunächst am Hals gegriffen und versucht, ihm mehrmals einen Kopfstoß zu geben. Der Pfleger konnte diese Angriffe nach Angaben der Polizei jedoch abwehren. Auch gegen die alarmierten Beamten habe sich der Patient aggressiv verhalten. Als er festgenommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand und versuchte nach den eingesetzten Polizisten zu treten und sie mit seinem Kopf zu stoßen, wie es weiter hieß. Der Mann verbrachte schließlich den Sonntagvormittag bis zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.12.2022 | 06:30 Uhr