Stand: 16.08.2021 10:28 Uhr Northeim: Männer attackieren Zugbegleiter und verletzen ihn

Auf der Bahnstrecke zwischen Northeim und Bodenfelde haben am Sonntag zwei Unbekannte einen Zugbegleiter angegriffen und verletzt. Der Polizei zufolge wollte der 36-jährige Zugbegleiter die Fahrscheine der Männer kontrollieren. Beide hätten allerdings keine gültigen Fahrscheine gehabt. Als der Zugbegleiter die Männer aufforderte, in Hardegsen auszusteigen, griffen diese den 36-Jährigen an und verletzten ihn. Außerdem beschädigten sie sein Arbeitsmaterial. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Der Zugbegleiter wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2021 | 08:30 Uhr