Stand: 25.11.2020 07:23 Uhr Northeim: Landrätin spricht sich für Frauenhaus aus

Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) spricht sich für die Einrichtung eines Frauenhauses aus. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In der Sitzung des Kreistags am 4. Dezember soll darüber beraten werden. Im Landkreis Northeim wurden im vergangengen Jahr knapp 300 Fälle von häuslicher Gewalt von der Polizei aufgenommen. Da es im Kreis Northeim bisher kein Frauenhaus gebe, müssten im Schnitt elf Frauen pro Jahr an Frauenhäuser in Göttingen, Hildesheim, Peine, Salzgitter oder Wolfsburg verwiesen werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.11.2020 | 06:30 Uhr