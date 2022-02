Stand: 07.02.2022 20:05 Uhr Northeim: Drei Verletzte bei Explosion in Wohnung

In einer Wohnung in Northeim sind am Montagabend drei Männer bei einer Explosion verletzt worden. Was genau sich dort ereignete, war am Montagabend noch unklar. Auch wie schwer die Verletzungen der Männer sind, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Das gesamte Haus und zwei Nebenhäuser wurden evakuiert, heißt es weiter. Am Abend war noch nicht klar, wann die Menschen zurück in ihre Wohnungen können. Die Höhe des entstandenen Schaden ist noch nicht bekannt.

