Stand: 24.01.2022 08:30 Uhr Northeim: A7 nach Unfall Richtung Süden vier Stunden gesperrt

Die Autobahn 7 ist bis zum frühen Montagmorgen in Fahrtrichtung Kassel nach einem schweren Verkehrsunfall zeitweise voll gesperrt gewesen. Laut der Autobahnpolizei waren am Sonntagabend zwei Fahrzeuge kollidiert. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor. Die A7 habe zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg für rund vier Stunden aufgrund der Aufräumarbeiten voll gesperrt werden müssen, teilte ein Sprecher am Montag mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.01.2022 | 06:30 Uhr