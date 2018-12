Stand: 27.12.2018 15:17 Uhr

Norovirus? 30 Hotelgäste in Braunlage erkrankt

Kein guter Auftakt in die Wintersportsaison: In einem Hotel in Braunlage ist am Donnerstagmorgen ein sogenannter Massenanfall von Verletzten ausgelöst worden. Das teilte der Landkreis Goslar mit. 30 Gäste des Hotels klagten über Magen-Darm-Beschwerden und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Drei von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, hieß es. Nach Angaben des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes könnte es sich um eine Infektion mit dem Norovirus handeln.

Weitere Informationen Norovirus: Die unschöne Seite des Winters Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts grassiert das Norovirus vor allem im Spätherbst und in den Wintermonaten. Lebensgefährlich ist die Krankheit normalerweise aber nicht. mehr

Noch mehr Erkrankungen könnten folgen

Vermutlich sei ein Gast bereits bei der Anreise mit dem Virus infiziert gewesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Urlauber in den kommenden Tagen unter ähnlichen Symptomen leiden werden, so der Landkreis.

Gesundheitsamt sucht nach Ursache

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar ist vor Ort, um eine Verbreitung der Virusinfektion zu verhindern. Auch die Ursache der Erkrankungen sollen die Experten nun herausfinden.

Weitere Informationen Massenerkrankung: Norovirus kam aus Gruppe selbst Die Massenerkrankung am Dümmer See ist vom Norovirus verursacht worden. Eingeschleppt wurde dieser wahrscheinlich von der Gruppe selbst. 41 Teilnehmer einer Freizeit waren betroffen. (02.07.2018) mehr 02:31 Hallo Niedersachsen Brechdurchfall: Mehr als 40 Kranke am Dümmer See Hallo Niedersachsen Mehr als 40 Kinder, Jugendliche und Betreuer sind bei einer Freizeit am Dümmer See an Brechdurchfall erkrankt. Das Landesgesundheitsamt vermutet als Ursache das Norovirus. Video (02:31 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.12.2018 | 14:30 Uhr